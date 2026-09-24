Осем военнослужещи на борда на американския самолетоносач USS „Ейбрахам Линкълн“ са направили опит за самоубийство от началото на продължителната мисия на кораба, съобщи високопоставен представител на Военноморските сили на САЩ, цитиран от Sky News.

Информацията е посочена в писмо на изпълняващия длъжността министър на военноморските сили Хунг Као до сенатора от Ню Йорк Кирстен Джилибранд. По думите му военнослужещите са част от екипажа, авиокрилото на самолетоносача, щаба на ударната група и ескадрилата разрушители, придружаваща кораба, както и от разположените на борда авиационни ескадрили.

Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира в Тайланд

USS „Ейбрахам Линкълн“ е бил в открито море без посещение на пристанище в продължение на 286 дни, или повече от девет месеца. Самолетоносачът участва в американските военни действия, свързани с войната в Иран.

Продължителността на мисията предизвика тревога сред близки на военните. Семействата им изразявали опасения за условията на борда на кораба, който превозва около 5000 души, както и за отражението на продължителната мисия върху психичното здраве на военнослужещите.

В писмото си Као отговаря на въпросите на Джилибранд относно твърденията, че условията и запасите на кораба се влошават. По-рано сенаторът отправила въпроси и към министъра на отбраната Пийт Хегсет.

През август президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи опасенията относно продължителността на мисията. Той заяви, че деветмесечният престой на самолетоносача в открито море „изобщо не е достатъчно дълъг“. Обичайно американските военноморски мисии продължават между шест и седем месеца и включват редовни спирания в пристанища за попълване на запасите.

USS „Ейбрахам Линкълн“ отплава от САЩ през ноември, като първоначално мисията му трябваше да приключи през май. Тя обаче беше удължена след началото на войната през февруари.

По-рано тази година ВМС на САЩ заявиха, че не са наблюдавали увеличение на случаите на суицидни мисли или опити за самоубийство на борда. От Военноморските сили подчертаха, че благосъстоянието на военнослужещите остава приоритет.

На борда има петима военни свещеници, клиничен психолог, клиничен социален работник, специалисти по поведенческо здраве и консултант по превенция, които оказват подкрепа на екипажа.

Според анализ на данни, изготвен от USNI News, самоубийствата остават сред водещите причини за смърт във Военноморските сили и Корпуса на морската пехота на САЩ. От ВМС посочват липсата на социална свързаност и проблемите с психичното здраве сред ключовите фактори и заявяват, че превенцията на самоубийствата остава основен приоритет.

Няма данни за случаи на самоубийства по време на мисията.

Редактор: Георги Иванов