Американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" акостира днес на пристанището в град Лаем Чабанг в източната част на Тайланд след дългата си мисия в Близкия изток, заради която плавателният съд прекара повече от 250 дни в открито море, предаде "Асошиейтед прес".

Журналисти от АП наблюдаваха как самолетоносачът, на борда на който има около 5000 военнослужещи, влезе в пристанището в град Лаем Чабанг в провинция Чонбури малко след като ескадреният миноносец "Франк Е. Питърсън-младши" премина в близост до района.

Самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" подкрепи военните усилия на САЩ срещу Иран. Мисията му включваше рекордно дълъг непрекъснат престой в открито море. Безпокойството относно продължителната му мисия нарасна след съобщения за влошаване на психическото здраве на екипажа и недостига на провизии, включително храна и хигиенни продукти.

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Членовете на екипажа не бяха на разположение да отговорят на въпросите на медиите, но самият кораб изглеждаше, че се нуждае от поне ново боядисване, като по корпуса му се забелязваха големи петна, приличащи на ръжда, най-вече над водолинията и по ръба на палуба за излитане на изтребителите и хеликоптерите, отбелязва АП.

Когато беше попитан за външния вид на кораба, капитан Дан Кийлър, командирът на самолетоносача, отговори, че това е нормално за дългия период, през който е бил на мисия плавателният съд и че няма да прави допълнителни коментари по въпроса.

Попитан за мнението му относно коментара на американския президент Доналд Тръмп, че рекордното по време разполагане на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" "не е било дори близо до достатъчно дълго", той беше също толкова лаконичен. "Президентът говори от свое име", каза Кийлър.

В изявление на американското посолство в Тайланд се посочва, че ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" е пристигнала в Лаем Чабанг, докато ескадреният миноносец "Франк Е. Питърсън-младши" е акостирал в близкото пристанище в Шрирача, а ракетният крайцер "Робърт Смолс" се намира в Мап Та Пут в съседната провинция Районг.

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Посещението бе първото по-трайно спиране в пристанище на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" след 286 дни, или повече от девет месеца, в морето от началото на разгръщането му през 2025 г., се посочва в изявлението.

"Посещението на "Ейбрахам Линкълн" в Лаем Чабанг е ясна демонстрация на нашата трайна ангажираност към нашите съюзници и партньори в Тайланд и всички ние сме много развълнувани, че именно в Тайланд е първото пристанище, което посещаваме по време на нашето историческо разгръщане", заяви Кийлър по-рано в предварително подготвено изявление.

Редактор: Ивета Костадинова