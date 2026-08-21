Американският самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ се готви да напусне Близкия изток след продължителна и изключително натоварена мисия, белязана от бойните действия срещу Иран и нарастващи сигнали за тежки условия за екипажа. През последните седмици близки на моряци разказаха за недостиг на храна, санитарни проблеми, затруднения с пощенските доставки и влошено психическо състояние на част от военнослужещите.

На 20 август Централното командване на САЩ съобщи, че в региона вече е пристигнала нова авианосна ударна група, водена от самолетоносача „Джордж Вашингтон“. Тя трябва да замени „Ейбрахам Линкълн“, който е разположен в Близкия изток от края на януари.

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Месеци без посещение на пристанище

„Ейбрахам Линкълн“ отплава от САЩ през ноември миналата година, а през януари беше пренасочен от Индо-тихоокеанския регион към Близкия изток. Оттогава корабът участва и в бойните операции срещу Иран.

Според американски медии самолетоносачът не е акостирал в пристанище повече от шест месеца и се приближава до рекорд за най-продължителна мисия на американски самолетоносач без посещение на пристанище след Виетнамската война. Обичайно подобни кораби спират през 30–45 дни, за да бъдат попълнени запасите, да се извърши техническа поддръжка и екипажът да получи почивка.

Военното издание Stars and Stripes съобщава, че моряците и морските пехотинци на борда са участвали в бойни мисии в зоната на Пети американски флот в продължение на 40 последователни дни.

Сигнали за недостиг на храна и проблеми с психическото здраве

Продължителността на мисията и условията на борда предизвикаха тревога сред семейства на военнослужещи и представители на Конгреса.

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Сенаторът демократ Ричард Блументал поиска информация от ръководството на Пентагона за множество сигнали, свързани с недостиг на основни провизии, проблеми с качеството на водата и водопроводната система, безопасността на палубата, пощенските доставки и психическото състояние на екипажа.

Журналистът на „Ню Йорк Таймс“ Джон Измей също разказа, че е получил информация и снимки от близки на военнослужещи, свидетелстващи според него за оскъдни хранителни дажби. До него са достигнали и непотвърдени твърдения за опит на моряк да скочи зад борда.

Navy Times публикува разкази на близки на членове на екипажа за повече от един подобен случай. Съпруга на военнослужещ твърди, че мъжът ѝ се страхува от дисциплинарни последствия, след като е достигнал до тежко психическо и физическо изтощение. Друга жена разказва, че съпругът ѝ е спрял свой колега непосредствено преди той да скочи в морето.

Пентагонът отхвърля твърденията

Американското военно ръководство оспорва представянето на ситуацията като криза. Министърът на отбраната Пийт Хегсет определи медийните твърдения за условията на кораба като „напълно изопачени“ и увери, че се полагат усилия екипажът да получава необходимото.

Президентът Доналд Тръмп също отхвърли съобщенията за сериозни проблеми. В отговор на журналистически въпрос той заяви, че самолетоносачът е бил проверен и е „красиво поддържан“. Тръмп подчерта и че в миналото американски военни кораби са оставали на мисия за още по-продължителни периоди.

На 15 август на борда се качи и командващият CENTCOM адмирал Брад Купър. Той определи разполагането на „Ейбрахам Линкълн“ като едно от най-интензивните и значими в оперативно отношение в съвременната история.

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Под обстрел по време на войната с Иран

Мисията на самолетоносача премина и под постоянна заплаха от ирански атаки. Още на 3 февруари американски изтребител свали ирански дрон, приближаващ се към кораба в Арабско море.

След началото на войната между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари Техеран на няколко пъти обяви, че е атакувал „Ейбрахам Линкълн“. На 1 март Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи за изстрелването на четири балистични ракети срещу самолетоносача. СЕНТКОМ заяви, че корабът не е бил поразен.

На 13 март Иран отново обяви, че е нанесъл значителни щети на самолетоносача с ракети и дронове. Американското командване категорично отрече и определи информацията като невярна, заявявайки, че корабът остава напълно боеспособен. По-късно през март иранските Военноморски сили съобщиха и за атака с крилати ракети „Кадер“.