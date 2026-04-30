Най-големият самолетоносач в света - „Джералд Р. Форд“, се готви да се завърне в САЩ след натоварена мисия, продължила над 300 дни. Очаква се корабът да напусне Близкия изток в идните дни и да акостира в базата си във Вирджиния в средата на май.

Разполагането на „Форд“ се превърна в едно от най-дългите за последните десетилетия. Самолетоносачът подобри рекорд, държан от „Ейбрахам Линкълн“, като надмина 294-дневната му мисия от 2020 г. и достигна близо 10 месеца в морето - най-дългото разполагане на американски самолетоносач след Виетнамската война.

Самолетоносачът "Джералд Форд" акостира във военноморската база "Суда" на Крит

По време на мисията корабът участва в редица операции – от действия в Карибския регион, включително операция срещу венецуелския лидер Николас Мадуро, до участие в ескалиралото напрежение и военни действия с Иран. В един момент в Близкия изток бяха разположени три американски самолетоносача - „Джералд Р. Форд“, „Джордж Буш“ и „Ейбрахам Линкълн“ - нещо, което не се беше случвало от 2003 г.

Продължителното разполагане обаче повдигна въпроси за натоварването върху екипажа и техниката. По време на мисията се стигна и до инцидент - пожар на борда, който наложи временно връщане в Средиземно море за ремонт. Според американските власти подобни дълги мисии изискват баланс между бойната готовност и поддръжката на корабите.

Иран: Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ ще е цел при всяко навлизане в обсега на ракетите ни

Мисията на „Форд“ все пак е по-кратка от историческия рекорд на „Мидуей“, който е бил на мисия 332 дни по време на Студената война.

