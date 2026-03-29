Командващият Военноморските сили на Иран адмирал Шахрам Ирани заяви, че американският самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" ще бъде атакуван всеки път, в който попадне в обсега на иранските ракети, предаде "Франс прес".

"Веднага щом ударната група на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" попадне в огневия ни обхват, ще отмъстим за кръвта на мъчениците от "Дена" (фрегата, която САЩ потопиха на 4 март - бел. ред.), като изстреляме различни видове противокорабни ракети", предупреди Ирани.

В сряда военноморските сили на Иран обявиха, че са подложили "Ейбрахам Линкълн" на обстрел с крилати ракети

