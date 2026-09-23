Близо 10 милиона души са се включили в допитването на Европейската централна банка за това как да изглеждат евробанкнотите от следващото поколение. Общо 9,96 млн. участници от Европа и други части на света са дали предпочитанията си, съобщиха от ЕЦБ.

Анкетата беше отворена от 23 юли до 21 септември и представи 10 дизайнерски концепции, достигнали до финалния етап на конкурса. Те са разработени около две основни теми – „Европейска култура“ и „Реки и птици“.

Над 9 милиона души вече са гласували за новия дизайн на евробанкнотите

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард определи броя на участниците като свидетелство за сериозния интерес към бъдещия облик на общата европейска валута. Според нея включването на гражданите е важна част от процеса по създаването на новата серия банкноти.

В проучването са се включили хора, представляващи около 2,6% от населението на еврозоната, като особено активно е било участието на младите – приблизително две трети от отговорите са подадени от хора на възраст под 35 години. ЕЦБ ще обработи данните статистически, така че резултатите да отчитат демографската структура на валутния съюз.

Отделно от масовото онлайн допитване независима изследователска компания провежда представително проучване сред населението на еврозоната със същите въпроси. Резултатите и от двете изследвания ще бъдат сред факторите, които Управителният съвет на ЕЦБ ще разгледа при окончателния избор.

Решението кой дизайн да бъде избран се очаква до края на 2026 г. Освен обществените нагласи ще бъдат отчетени препоръките на независимо жури и техническата оценка на предложенията. Засега ЕЦБ не разкрива кой от десетте проекта е получил най-голяма подкрепа. След окончателното решение се предвижда да бъде публикуван подробен анализ, включително резултатите по държави.

До 21 септември можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти (СНИМКИ)

След избора концепцията ще бъде допълнително разработена за реалното производство на парите. Бъдещите банкноти трябва да получат по-съвременни защитни характеристики, както и подобрения по отношение на достъпността и устойчивостта.

Очакванията са новата серия да започне да влиза постепенно в обращение в началото на 30-те години на XXI век. Сегашните евробанкноти няма да бъдат извадени незабавно от употреба, а ще продължат да бъдат валидни и да циркулират паралелно с новите.