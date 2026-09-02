До 21 септември европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, припомня Българската народна банка.

През юли Европейската централна банка представи десет предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти и покани всички европейци, включително българските граждани, да изразят мнението си в публична онлайн анкета.

Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА

Към средата на август в допитването са участвали повече от осем милиона души, каза в интервю за БТА директорът на дирекция „Банкноти“ в ЕЦБ Дорис Шнеебергер. В края на годината Управителният съвет на банката ще избере едно от предложенията.

Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА

Решението им ще бъде базирано на комбинация от фактори, сред които заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническата оценка и резултатите от две анкети: първо, публичната онлайн анкета и второ, отделна анкета със същите въпроси, която се провежда паралелно от независима изследователска компания сред представителна извадка от граждани на еврозоната.

Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА

До края на годината ще е ясно как ще изглеждат новите евробанкноти

ЕЦБ ще публикува резултатите от двете анкети, след като бъде избрано окончателното предложение, което подчертава значението на възможно най-голямото обществено участие в публичната анкета.

​Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА

Предложенията, включени в краткия списък, са базирани на две различни теми:

- Европейска култура: Културното наследство на Европа чрез емблематични фигури: оперната певица Мария Калас, композиторът Лудвиг ван Бетовен, физикът Мария Кюри, писателят Мигел де Сервантес, художникът Леонардо да Винчи и австрийската писателка и носителка на Нобелова награда за мир Берта фон Зутнер.

- Реки и птици: символи на свободата, единството и връзката ни с природата.

Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА

Десетте дизайна бяха избрани чрез общоевропейски конкурс, в който участваха над 1200 графични дизайнери, 25 от които бяха поканени да представят своите дизайнерски предложения.

„Евробанкнотите са повече от просто едно средство за плащане; те са един от най-осезаемите символи на Европа. Благодарение на дизайна си, който съчетава естетика и смисъл, те ще укрепят общата ни идентичност“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.

„Всеки глас има значение, когато оформяме нещо, което принадлежи на всички нас“, посочва Лагард в публикация във Facebook.

Крайният срок за участие в анкетата е понеделник, 21 септември. Очаква се банкнотите от новата серия да бъдат пуснати в обращение през следващите години.

Евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 г.

Редактор: Цвета Лазаркова