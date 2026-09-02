Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА
В края на годината ЕЦБ ще избере едно от предложенията
До 21 септември европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти, припомня Българската народна банка.
През юли Европейската централна банка представи десет предложения за дизайн на следващата серия евробанкноти и покани всички европейци, включително българските граждани, да изразят мнението си в публична онлайн анкета.
Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА
Към средата на август в допитването са участвали повече от осем милиона души, каза в интервю за БТА директорът на дирекция „Банкноти“ в ЕЦБ Дорис Шнеебергер. В края на годината Управителният съвет на банката ще избере едно от предложенията.
Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА
Решението им ще бъде базирано на комбинация от фактори, сред които заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническата оценка и резултатите от две анкети: първо, публичната онлайн анкета и второ, отделна анкета със същите въпроси, която се провежда паралелно от независима изследователска компания сред представителна извадка от граждани на еврозоната.
Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА
До края на годината ще е ясно как ще изглеждат новите евробанкноти
ЕЦБ ще публикува резултатите от двете анкети, след като бъде избрано окончателното предложение, което подчертава значението на възможно най-голямото обществено участие в публичната анкета.
Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА
Предложенията, включени в краткия списък, са базирани на две различни теми:
- Европейска култура: Културното наследство на Европа чрез емблематични фигури: оперната певица Мария Калас, композиторът Лудвиг ван Бетовен, физикът Мария Кюри, писателят Мигел де Сервантес, художникът Леонардо да Винчи и австрийската писателка и носителка на Нобелова награда за мир Берта фон Зутнер.
- Реки и птици: символи на свободата, единството и връзката ни с природата.
Снимка: Елена Савова, специален пратеник на БТА
Десетте дизайна бяха избрани чрез общоевропейски конкурс, в който участваха над 1200 графични дизайнери, 25 от които бяха поканени да представят своите дизайнерски предложения.
„Евробанкнотите са повече от просто едно средство за плащане; те са един от най-осезаемите символи на Европа. Благодарение на дизайна си, който съчетава естетика и смисъл, те ще укрепят общата ни идентичност“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.
„Всеки глас има значение, когато оформяме нещо, което принадлежи на всички нас“, посочва Лагард в публикация във Facebook.
Крайният срок за участие в анкетата е понеделник, 21 септември. Очаква се банкнотите от новата серия да бъдат пуснати в обращение през следващите години.
Евробанкнотите от предходната серия ще запазят стойността си и ще останат в обращение успоредно с новата серия. Това ще бъде първото цялостно преработване на дизайна на евробанкнотите от емитирането им през 2002 г.Редактор: Цвета Лазаркова
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