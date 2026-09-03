Около полунощ в Мюнхен били хвърлени запалителни устройства от автомобил към строителна площадка пред централата на технологичната компания Rohde & Schwarz. Полицията задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж - и двамата български граждани.

Сигналът е подаден от очевидец. Едно от запалителните устройства се възпламенило в близост до строителни контейнери пред централата на компанията. Огънят бил бързо потушен. Нанесени са само незначителни материални щети, няма пострадали.

Второто запалително устройство не се е възпламенило. Специалисти от Баварската криминална полиция го обезвредили, като районът бил отцепен.

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При незабавното издирване полицаите задържали двамата заподозрени на близка бензиностанция на улица „Инсбрукер Ринг“. Властите уточняват, че все още се изяснява връзката им със случая. Няма информация за възможен мотив или за причините, стоящи зад действията им.

Базираната в Мюнхен технологична група Rohde & Schwarz работи в области като технологии за сигурност и комуникационни системи за държавни институции и военни структури.

Редактор: Дарина Методиева