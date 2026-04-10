20-годишен мъж е бил арестуван, след като рано в петък сутринта е хвърлил коктейл „Молотов“ по дома на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман в Сан Франциско, съобщи CNN.

Според изявление на полицията инцидентът е станал около 4:00 ч. местно време, когато заподозреният „хвърлил запалително разрушително устройство“ по дома на Алтман, „предизвиквайки пожар на външна врата“, след което избягал.

Същият заподозрян след това се насочил към офисите на OpenAI, където „заплашвал да подпали сградата“, се казва още в съобщението на полицията. От полицейското управление в Сан Франциско уточниха, че „обвиненията все още се уточняват към момента“.

В изявление говорител на OpenAI потвърди инцидентите и съобщи, че „няма пострадали“.

„Дълбоко оценяваме колко бързо реагира полицията в Сан Франциско, както и подкрепата от страна на града за гарантиране безопасността на нашите служители. Лицето е задържано и ние съдействаме на органите на реда в разследването", заяви говорителят.

Редактор: Цветина Петрова