Снимка: БТА
Демонстрацията се проведе пред Бранденбургската врата в Берлин ден след убедителната победа на партията на регионалните избори в провинция
Няколко хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин на протест срещу крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD). Демонстрацията се проведе ден след убедителната победа на партията на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.
По данни на полицията протестът е преминал без инциденти. Сред участниците бяха климатичната активистка Луиза Нойбауер, както и водещи кандидати на германските Зелени и партията „Левите“ за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин.
„Алтернатива за Германия“ с рекорден резултат на изборите в Саксония-Анхалт
Danke #Berlin.... Alle zusammen gegen den Faschismus 🖤❤️✊#b0709 pic.twitter.com/xsTo9QdsYa— 🚦🇽🇰Tanja_161🖤❤️ 🇽🇰 (@Baghi161) September 7, 2026
Демонстрантите издигнаха плакати с надписи „Фашизмът не е алтернатива“ и „Спрете нацистите от АfD! Край на расизма и социалните съкращения“. От множеството се чуваха скандирания „Всички заедно срещу фашизма!“.
"Алтернатива за Германия" спечели изборите в Саксония-Анхалт с голяма преднина, но не успя да получи абсолютно мнозинство. Резултатът оставя възможността партията да оглави за първи път регионално правителство в Германия.
Протести срещу AfD се проведоха и в Потсдам, където тази вечер също се събраха стотици демонстранти.Редактор: Георги Иванов
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