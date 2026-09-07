Няколко хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин на протест срещу крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD). Демонстрацията се проведе ден след убедителната победа на партията на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.

По данни на полицията протестът е преминал без инциденти. Сред участниците бяха климатичната активистка Луиза Нойбауер, както и водещи кандидати на германските Зелени и партията „Левите“ за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин.

„Алтернатива за Германия“ с рекорден резултат на изборите в Саксония-Анхалт

Демонстрантите издигнаха плакати с надписи „Фашизмът не е алтернатива“ и „Спрете нацистите от АfD! Край на расизма и социалните съкращения“. От множеството се чуваха скандирания „Всички заедно срещу фашизма!“.

"Алтернатива за Германия" спечели изборите в Саксония-Анхалт с голяма преднина, но не успя да получи абсолютно мнозинство. Резултатът оставя възможността партията да оглави за първи път регионално правителство в Германия.

Протести срещу AfD се проведоха и в Потсдам, където тази вечер също се събраха стотици демонстранти.

Редактор: Георги Иванов