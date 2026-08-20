Четирима железопътни работници загинаха, след като бяха блъснати от експресен влак в Япония. Инцидентът станал на гара северно от Токио, докато мъжете разчиствали растителност от релсите.

Влакът превозвал около 50 пътници към столицата. Един от тях разказа, че чул необичаен шум, след което композицията спряла аварийно.

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Движението по линията беше временно преустановено. Разследва се как работниците са се оказали на релсите в момента на преминаването на влака.

Редактор: Цвета Лазаркова