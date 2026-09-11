САЩ няма да забравят смелостта на онези, които са помогнали след ужаса на 11 септември и войната срещу терора, която последва. С тези думи, в интервю за NOVA, временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Мартин Макдауъл почете 25-ата годишнина от атентатите.

„Никога няма да забравим къде бяхме в този ужасен ден. Тази седмица преди 25 години светът се обедини около загубата и ужаса, причинен от непровокираните атаки на 11 септември“, заяви още Макдауъл.

Терористичните нападения отнеха живота на близо 3000 души. Сред жертвите имаше граждани на на над 100 държави.

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Американският дипломат подчерта, че САЩ винаги ще помнят хората, оказали помощ на страната след трагичните събития и участвали в последвалата война срещу терора. „Ние почитаме и храбростта на смелите пътници на полет 93 на United Airlines, чиято саможертва предотврати още по-голяма трагедия“, каза той.

По думите му годишнината от атентатите не трябва да бъде свързвана единствено със загубата и болката. „Докато анализираме посланието на 11 септември, нека не мислим само за това, което загубихме. 11 септември също така обедини свободния свят срещу омразата и в отказа да се поддадем на тиранията и терора“, посочи Макдауъл.

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Той подчерта необходимостта от обща защита на свободата и припомни посланието, което според него остава завинаги свързано с трагичната дата. „Бяхме накарани да браним свободата заедно. Кодирана завинаги в свещената земя под мемориала на 11 септември остава увереността, че любовта е по-силна от омразата“, заяви временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София.

Цялото интервю гледайте във видеото.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

ВСИЧКО ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 25-АТА ГОДИШНИНА ОТ АТЕНТАТИТЕ В САЩ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева