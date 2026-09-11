Ексклузивни интервюта, свидетелски разкази и картина на живо от възпоменанията в Съединените щати 25 години след атентата - NOVA NEWS със специалното студио "ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09" – днес от 16:10 ч. Веднага след студиото зрителите ще могат да видят документалният филм "11 септември - денят, който промени света завинаги" по NOVA NEWS. Журналистът Любо Огнянов, който ще бъде и водещ на студиото, разказа какво включва подготвената програма.

В ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS той коментира още как се промениха САЩ и светът след ключовата дата 11 септември. Огнянов разказа, че преди и след атентата срещу Световния търговски център настъпва промяна по отношение на сигурността на полетите. Той каза в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS, че броят на потвърдените жертви е 2983-ма души. Все още има загинали, които не са идентифицирани и се водят изчезнали.

Огнянов каза, че 11 септември е преобърнал и българската история. Тогавашното правителство е поканено за членство в НАТО, като страната ни е приета в Алианса три години по-късно.

Журналистът си спомни, че по време на атентатите е бил на работа. На един от мониторите е видял директно излъчване от CNN, като първоначално никой не говори за атентати, а само за катастрофа. Никой не е бил наясно какво точно се случва.

Огнянов припомни и терористичния акт от 1993 г. отново в Световния търговски център.

Той припомни, че Световният търговски център е символ на Ню Йорк и на американската мечта.

Огнянов разказа моменти от атентатите, героизма на спасителите, на доброволците, както и последните телефонни разговори, които някои от жервите успяват да направят.

Целия разговор гледайте във видеото.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

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Редактор: Цветина Петрова