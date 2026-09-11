Снимка: Румяна Попова, NOVA
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Има сериозни материални щети
Продължава разследването след тежка катастрофа между камион и един от новите влакове на БДЖ в района на Враца. В композицията е имало 23 пътници. Движението в участъка вече е възстановено.
Товарният автомобил преминавал през релсите при включена звукова и светлинна сигнализация. В този момент влакът го ударил. Ремаркето изхвърчало няколко метра встрани.
При инцидента няма пострадали. Има сериозни материални щети.
Електрическата мотриса е един от 20-те влакове „Шкода", които бяха доставени и пуснати в употреба в края на месец август.Редактор: Дарина Методиева
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