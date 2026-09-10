Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е станал на железопътен прелез в района на врачанския квартал „Кулата“, съобщиха кореспондентите на БТА във Враца Мая Ценова и Лиляна Рашкова. Инцидентът е довел до спиране на движението на влаковете в района.

От ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" съобщават, че в 17:20 ч. пътнически влак от Монтана за София удря преминаващ тежкотоварен автомобил на железопътен прелез в участъка Бели извор - Враца. Жп прелезът не е оборудван с бариера, а разполага единствено със светлинна сигнализация.

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Снимка: БТА

Пътниците са изведени, а при инцидента няма пострадали. Пробите както на машиниста, така и на шофьора на тежкотоварния камион са отрицателни. Създава се организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове.

Снимка: БТА

Заради инцидента пътническият влак, пътуващ от Монтана към София и по разписание трябва да пристигне в столицата в 20:22 часа, е престоял между гарите Бели извор и Враца, съобщават от БДЖ.

Снимка: БТА

Движението на влаковете в участъка е преустановено. Екипи на НКЖИ са на място и извършват оглед и оценка на състоянието на железопътната инфраструктура.

Редактор: Георги Иванов