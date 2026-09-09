Млада жена със само четири месеца стаж зад волана предизвика катастрофа, след като се удари в задната част на преминаващ влак на неохраняем железопътен прелез в исперихското село Тодорово. „Влакът бил спрял на спирка Тодорово в населеното място, което е на около 1200 метра от прелеза. Машината не могла да развие максимално разрешената скорост от 65 километра в час”, обясни началникът на Регионален център - Русе към НКЖИ Емил Борисов в ефира на предаването „Здравей, България”.

В автомобила заедно с 18-годишната водачка пътували още трима души на възраст между 15 и 19 години. Всички са прегледани в болницата в Исперих, като няма сериозно наранени, няма и пострадали пътници от влака. Пробите за алкохол и наркотици както на шофьорката, така и на машиниста са отрицателни. Самата композиция се движила по направлението Силистра - Исперих - Самуил.

Влак блъсна кола с трима младежи край Исперих

„Автомобилът внезапно излязъл пред локомотива, като ударът бил неизбежен, но машинистът задържал спирачките и успял да спре влака на около стотина метра след прелеза”, разказва Борисов. Според началника на НКЖИ - Русе прелезът е снабден с автоматична прелезна сигнализация – мигаща бяла светлина указва, че устройството е изправно, а червените мигащи светофари и звуковият сигнал предупреждават за приближаваща композиция. „Ако не светят светофарите пред прелеза, задължително трябва да се изпълни спиране пред знака СТОП”, подчерта Борисов.

На въпрос дали поставянето на бариери би предотвратило подобни инциденти експертът отговори категорично, че рискът не намалява автоматично. „Шофьорите заобикалят бариерите и рискът да премине кола при спуснати съоръжения не е по-малък, отколкото при такъв прелез”, посочи той.

„Дълго време след инцидента от катастрофиралата кола се е чувала силна музика. Не мога да твърдя дали преди произшествието е имало силна музика, но със сигурност, ако я е имало, е пречила на шофьора да възприеме звуковия сигнал”, допълни експертът.

По Девета железопътна линия Русе - Каспичан има общо 46 прелеза, от които само пет са без бариера, стана ясно от статистиката. През 2024 година на жп прелези са станали 27 произшествия с 10 ранени и 6 загинали. През 2025 година инцидентите са 15, с 9 ранени и 5 загинали, а през настоящата година до момента има 8 произшествия само с един ранен.

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