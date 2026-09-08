18-годишна не спря на червен сигнал и колата ѝ беше блъсната от влак на жп прелез край исперихското село Тодорово. Сигналът за инцидента на неохраняемия жп прелез е получен около 16:45 ч. в понеделник, предаде кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Влакът се движел по линията Силистра – Исперих. В автомобила пътували трима души – на 15, 17 и 19 г., всички от Исперих. След преглед в болница е установено, че непълнолетните са без сериозни травми. Родителите им са уведомени за случая.

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Пробите за употреба на алкохол на машиниста и на младата водачка са отрицателни. На 18-годишното момиче, което притежава шофьорска книжка от четири месеца, е съставен акт.

Редактор: Дарина Методиева