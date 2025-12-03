16-годишно момче загина този следобед, след като е било ударено от локомотив във Враца. От Областната дирекция на МВР потвърдиха за инцидента. Той е станал в района на надлеза при КАТ.

Районът е отцепен. От Окръжната прокуратура съобщиха, че са уведомени за случая и работата по разследването е започнала, съобщава кореспондентът на БТА във Враца Мая Ценова.

Според информация от сайта на БДЖ, заради трагичният случай, се отменят два крайградски влака - от Мездра до Монтана и от Берковица до Мездра. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление. Бързият влак Видин - София Север престоява на гара Бели извор.

