Причината за смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис остана неустановена след съдебномедицинската експертиза, извършена на 11 септември. Очаква се токсикологичните и други лабораторни изследвания да внесат допълнителна яснота около обстоятелствата.

При аутопсията са установени определени находки, но те не са били достатъчни за категорично установяване на причината за смъртта, сочи първоначалната оценка на съдебния лекар.

Проверяват медицинския кабинет, в който Йоргос Мазонакис получил инфаркт

Експертизата първоначално беше насрочена за 10 септември, но бе отложена по искане на семейството на Мазонакис, за да може то да назначи свой технически консултант. Семейството определи за такъв съдебния лекар Сотирис Бузианис, който присъства на експертизата.

Според информация, получена от „Катимерини“, назначеният от държавата съдебен лекар и техническият консултант на семейството са се съгласили, че на този етап причината за смъртта не може да бъде установена.

Издадено е съобщение за смърт, което позволява погребението на певеца да се състои. По част от разследването предстои да бъдат извършени токсикологични и други лабораторни изследвания.

Почина гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис

Мазонакис е починал, след като е посетил частна клиника в Атина, където според информацията е отишъл за процедура по плазмафереза.

Двамата лекари, арестувани на 10 септември във връзка със случая, се очаква да се явят пред прокурор днес. Срещу тях е образувано дело по подозрение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Редактор: Ивета Костадинова