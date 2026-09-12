Най-малко 16 души пострадаха, като сред тях има и петмесечно бебе, след сутрешната ракетна атака срещу Одеса. Информацията съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram. Шестима души от пострадалите са хоспитализирани, включително и бебето.

"В резултат на удара горните етажи на многоетажна жилищна сграда са напълно разрушени. Взривната вълна е повредила съседни жилищни сгради и газопровод с ниско налягане", се посочва в съобщението на областния управител.

Нападението с ракети и дронове срещу Одеса и Одеска област започна в 06.05 ч., предаде кореспондентът на БТА в града Светлана Драгнева.

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Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Редактор: Дарина Методиева