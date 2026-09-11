Британският премиер Анди Бърнам заяви, че „омразата и страхът не са имали последната дума на 11 септември“. В публикация в X в деня на 25-ата годишнина от атентатите в САЩ той отдаде почит на „близо 3000 жертви, сред които и 67 британци“, пише "Би Би Си".

Той заяви, че мислите му са с хората, които са загубили приятели и членове на семействата си, като добави: „Времето минава, но знам, че и днес болката от загубата се усеща също толкова силно“.

Бърнам заяви, че „тези, които се стремят да унищожат начина ни на живот, никога няма да победят“ и допълни, че е видял „същата непоколебимост“ в Манчестър след двете атаки там по времето, когато е бил кмет.

„Никога няма да забравя посланията на подкрепа и приятелство от хора от цяла Америка, които по-добре от всеки друг познаваха страданието на нашия град в онзи момент“, заяви той.

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Редактор: Цветина Петрова