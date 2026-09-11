Терористичните атаки от 9/11 бележат повратна точка в историята на САЩ. Това е не само най-тежкото нападение на американска земя, но и един от най-мрачните дни в съвременната история на света.

Чарлз Улф разбрал, че нещо не е наред, в мига, в който самолет прелита ниско над апартамента му в Ню Йорк в една слънчева сутрин преди 25 години. Секунди по-късно машината се врязва в Северната кула на Световния търговски център - сградата, в която работела съпругата му Катрин. Тя загива на място, превръщайки се в една от 2977-те жертви на терористичните атаки на „Ал Кайда“.

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„Това беше двумоторен реактивен самолет, летящ с пълна скорост. Бях толкова сигурен, че случващото се не е инцидент, че се обадих на ФБР и им казах: "Това е умишлено“, разказва Чарлз, който е професионален пилот.

Година по-късно, той се среща с агента на ФБР, приел обаждането му. Служителят на реда казва на Чарлз: „Ти беше първият човек, който ни насочи към факта, че това не е просто катастрофа“.

Впоследствие пилотът оглавява кампания, която има за цел да гарантира, че семействата на жертвите ще получат справедливо обезщетение. Той казва, че неговата прекрасна съпруга би се гордяла с това, за което се е борил.

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Недоволен от управлявания от правителството на САЩ Фонд за обезщетяване на жертвите от 11 септември, пилотът успешно оказва натиск върху властите да разпределят средствата по-справедливо и да ги предоставят на повече хора.

По-късно борбата му за справедливост се превръща в сюжет на филма Worth, а в образа му се превъплъщава хливудската звезда Стенли Тучи.

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Редактор: Станимира Шикова