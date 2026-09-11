Скоро след атаките от 11 септември в Манхатън са били регистрирани токсични нива на въздуха. Това сочат множество новопубликувани документи, пише "Би Би Си". Въпреки тогава са омаловажили рисковете за здравето на обществеността.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви по-рано тази седмица, че „почти навсякъде“ при тестове близо до Кота нула е открит азбест. Това е мястото, където кулите на Световния търговски център се срутиха през 2001 г.

„Хората се разболяха, защото лидерите, на които имаха доверие, ги излъгаха и им казаха, че е безопасно да дишат токсичен въздух“, каза той, обявявайки публикуването на 170 000 документа, свързани с атаките.

25 години от атентатите на 11 септември

Заболявания, свързани с прах и дим от срутването на кулите, са отнели повече от три пъти повече от близо 3000 живота, загубени при атаките, съобщават здравни служители на САЩ.

Записите показват, че азбест е бил открит близо до Кота Нула в продължение на месеци след атаките, по същото време, когато хората са били уведомявани, че е безопасно да отидат там.

Файловете, които включват доклади за качеството на въздуха и комуникации между градските служители, съдържат кореспонденция от октомври 2001 г., известна като „Меморандум на Хардинг“.

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Редактор: Цветина Петрова