Навършват се 25 години от атентатите на 11 септември в САЩ. На 11 септември 2001 г. 19 терористи отвличат четири пътнически самолета и извършват най-смъртоносната терористична атака на американска територия. Загиват близо 3000 души.

Днешният ден в Съединените щати ще бъде изпълнен с възпоменателни церемонии и отдаване на почит. В Ню Йорк са въведени „драконовски“ мерки за сигурност, като щатските, местните и федералните власти работят в пълна координация.

Очаква се на събитията да присъстват много високопоставени личности, близки и роднини на загиналите, както и оцелели от атаките. Специално внимание ще бъде отделено на полицаите, пожарникарите и доброволците, които първи се притекдоха на помощ в деня на трагедията. Възпоменания са планирани не само в Ню Йорк, но и при Пентагона, както и на мястото на катастрофата на Полет 93 в Пенсилвания.

Първият от отвлечените самолети се врязва в една от кулите-близнаци на Световния търговски център в Манхатън. Малко по-късно втори самолет удря другата кула. Кадрите от атаките са излъчени на живо по целия свят и се превръщат в символ на началото на нова ера в международната сигурност.

Третият самолет се разбива в сградата на Пентагона във Вашингтон. Четвъртият – „Юнайтед Еърлайнс“ 93 – пада в поле край Шанксвил, Пенсилвания. Смята се, че целта му е била друга важна сграда във Вашингтон, вероятно Капитолият.

Атаките предизвикват шок не само в САЩ, но и по целия свят. Тероризмът се превръща в един от основните въпроси на международната политика и сигурност.

Зад атентатите стои терористичната организация „Ал Кайда“, ръководена от Осама бин Ладен. Деветнадесетте извършители са предимно граждани на Саудитска Арабия. Те се подготвят месеци наред, преди да осъществят координираната атака.

25 години по-късно: Видео на Капитолия и тайни документи хвърлят нова светлина върху атентата от 11 септември

► Войните след 11 септември

Като пряка реакция на атентатите САЩ започват военна операция в Афганистан срещу режима на талибаните, който предоставя убежище на „Ал Кайда“. Последвалата война се превръща в най-дългата военна кампания в историята на Съединените щати.

Две години по-късно Вашингтон започва и войната в Ирак. Официалните аргументи за военната операция са свързани с предполагаеми оръжия за масово унищожение и заплахата, която режимът на Саддам Хюсеин представлява според американската администрация. Такива оръжия обаче не са открити.

Последиците от войната са тежки. В региона настъпват години на нестабилност и насилие, загиват стотици хиляди хора, а хаосът допринася за възхода на джихадистки организации, включително „Ислямска държава“.

► Как 11 септември промени света

Четвърт век след атентатите последиците от тях продължават да се усещат. Строгите проверки на пътниците по летищата, засилените мерки за сигурност и разширените правомощия на разузнавателните служби са сред най-видимите промени, последвали атаките.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.