Пожар избухна в склад за боеприпаси на оръжейния завод „ЕМКО“ в района на село Горни Върпища, разположено между Трявна и Царева ливада. Информацията беше официално потвърдена за NOVA от Славчо Димиев, един от директорите на компанията. Беше активирана и системата BG-Alert.

В района има 11 склада. Пожарът тръгнал от един обект, а след това са засегнати още 2 в близост.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Възпламенили са се боеприпаси, като на място са се чували поредица от гърмежи. За щастие, складовите помещения са били необитаеми и няма пострадали хора. Имало само двама охранители, които своевременно напуснали терена.

„Информацията, която имаме, е от 23:04–23:10 часа. Първият сигнал на 112 е подаден малко след това. Веднага са уведомени „Пожарна безопасност“ и Областната дирекция на МВР. Пожарни екипи са в Царева ливада, както в селата Донино и Бочуковци, където наблюдават пожара с дрон. Към момента пожарът е на територията на складовата база на завода. Движи се от склад към склад и се разпространява между тях. Последният взрив е бил малко преди полунощ. Представители на фирмата трябва да кажат какво точно се съхранява в складовете. Мисля, че има барут и боеприпаси", каза за NOVA областният управител на Габрово Кристина Сидорова.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

3 екипа от регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на

населението" следят ситуацията. Най-близкото населено място е на разстояние над километър от обекта. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и главният секретар на

МВР Любомир Николов ще бъдат на мястото на инцидента. Изявление ще бъде направено в 11 часа.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Месец след взривовете в „ЕМКО“ ДАНС се включва в разследването, назначени са множество експертизи

Районът е напълно отцепен от екипите на полицията и пожарната с цел гарантиране на безопасността на местното население. Поради риска от продължаващи детонации, теренът се обследва с дрон, за да се установи точният мащаб на щетите и да се прецени кога екипите могат безопасно да пристъпят към пълно ликвидиране на огъня.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Това е вторият пожар в обект на военния завод „ЕМКО“ за последния месец. Предишният случай беше в производствена база на компанията край село Белица.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA