Безпрецедентната атака от 9/11 остави след себе си десетки хиляди опечалени съпрузи, родители и деца. Трагедията вдъхнови децата на жертвите да потърсят своя път в спасителните служби, медицината или обществените каузи. Подобна е и историята на Скот Ларсен - син на загинал пожарникар по време на изпълнение на служебния му дълг.

Сред хилядите загинали при атентатите 11-и септември са и 343-ма пожарникари от Нюйоркската пожарна служба. "Ротата на баща ми е доста известна. Ако отидете в музея в Манхатън, всъщност можете да чуете гласа му по радиостанцията. Малко е странно. Те са единственият пълен екип, успял да стигне до засегнатите етажи и да се бори с огъня, стигнали са чак до 78-ия етаж", разказва пожарникарят към Нюйорската пожарна служба Скот Ларсен.

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Скот е само 4-годишен, когато баща му загива при срутването на Кулите близнаци. "Спомням си как излизаше и после не се прибираше в продължение на цял ден. Ние се разстройвахме от това. Бяхме малки деца, които чакат баща си да се прибере, но честно казано, нямам много спомени. На училищните събития си спомням как всички идваха с майка си и баща си, а при мен бяха майка ми, баба и дядо. В един момент просто свикваш да имаш само майка. Реално не познаваш нищо друго", спомня си той.



Два самолета, врязали се в Кулите близнаци, трети - в сградата на Пентагона, и четвърти, катастрофирал след съпротива на пътниците, превръщат този ден в най-кървавия атентат в историята, при който загиват около 3000 души. Безпрецедентна атака оставя след себе си десетки хиляди опечалени съпрузи, родители и деца.



"Нямаш онзи друг човек, на когото да се опреш - имаш само майка си. Имах късмет, че баба, дядо и цялото ми семейство бяха до нас и ни подкрепяха, но това определено те кара да пораснеш по-бързо. Трябваше да се науча на някои неща малко по-отрано. Трябваше например сам да се науча как да се бръсна", твърди Скот.

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Въпреки болката за много от тези деца примерът на техните бащи се превръща в посока в живота. Скот избира да стане пожарникар. И той далеч не е единственият - 58 деца на загинали на 11 септември пожарникари са поели по същия път. "В моя випуск в академията имаше около 20 деца на загинали пожарникари. Бяха много мили с нас. Попитаха ни къде искаме да бъдем разпределени. Аз бях говорил с хора от моя квартал и бях сигурен, че искам да съм в Удсайд", заявява Ларсен.



Днес в пожарната Скот е заобиколен от спомени за баща си - името му е изписано на паметната плоча и върху пожарния автомобил, а негови снимки висят в кухнята и стаята за почивка. "Честно казано, споменът за него изплува всеки ден на работа. Няма ден, в който да дойда тук и да не мисля за него. Понякога, когато съм изпратен по сигнал, срещам някого, който го е познавал, той просто ме спира и казва: "Боже мой, колко много приличаш на него!", разказва пожарникарят,



За Нюйоркската пожарна и за цялото общество саможертвата от онзи септемврийски ден не остава забравена. "Смятам, че 11 септември и жертвата на 343-мата членове на нашите пожарникари определят какво означава призванието ни за гражданите, които сме се заклели да защитаваме. Те научиха онези, които идват след тях как да поставят гражданите на първо място. Надявам се всяко ново поколение, всеки пожарникар, който полага клетва да защитава общността, да си спомня тази саможертва и всеки ден на работа да се опитва да живее според техния пример", категоричен е генералният президент на Международната асоциация на пожарникарите Едуард Кели.

Така 11 септември промени завинаги съдбите на хиляди семейства. Трагедията вдъхнови децата на жертвите да потърсят своя път в спасителните служби, медицината или обществените каузи.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

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Редактор: Станимира Шикова