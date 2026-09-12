Президентските избори наближават, а вече са ясни и част от хората, които застават зад кандидатурите на Илияна Йотова и Андрей Гюров. В ефира на „Събуди се“ своите мотиви представиха Тити Папазов от инициативния комитет на Йотова и банкерът Левон Хампарцумян, който подкрепя тандема Андрей Гюров – Георги Кандев.

„Аз заставам зад лицето, името и авторитета си зад Илияна Йотова. Популярните лица имат след себе си последователи, а не само Facebook. Кандидатите за президент търсят допълнителна подкрепа от хората, които ни харесват“, заяви Папазов.

По думите му Йотова лично го е потърсила за участие в инициативния комитет. „Ние сме приятелски семейства и аз не се срамувам, когато заставам зад кандидатурата на човек с изключителна биография“, каза той.

Хампарцумян постави акцент върху необходимостта от смяна на поколенията в политиката. „Биологичната смяна на поколенията е важен процес. Андрей Гюров е следващото поколение и сега е време именно това поколение да ни поведе с широк поглед върху света и проевропейска ориентация“, заяви банкерът.

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Той защити и кандидатурата на Георги Кандев за вицепрезидент, след като беше поставен въпросът дали има достатъчно познания във външната политика. „Чувам, че Георги Кандев не разбира от външна политика. За какво му е да разбира, като професионалната му работа е полицейска? Той е завършил американска полицейска академия и е достатъчно широко скроен за това, което е постигнал“, коментира Хампарцумян.

„Той няма нужда да бъде достатъчно външнополитически подготвен. Ще си сътрудничи и с Министерството на външните работи, така че достатъчно бързо ще се научи“, допълни той.

Според Папазов предимството на Илияна Йотова е именно в натрупания опит. „Контрапунктът на бъдещето, на младостта, е опитът. Един човек, който има експертност и огромен опит, е незаменим. Това е предимството на Илияна Йотова“, заяви той.

Двамата коментираха и информацията, че Илияна Йотова е помилвала човек, осъден за разпространение на наркотици, който впоследствие отново е извършвал престъпления.

„Йотова носи отговорност с подписа си. Тук обаче има някакъв гаф с екипа, който е определил затворника като изключително болен. Но след това Йотова е трябвало да поиска разследване, при положение че пет години по-късно на този човек му няма нищо и дори продължава да извършва престъпната си дейност“, коментира Хампарцумян.

По думите му обаче този казус не трябва да бъде в центъра на предизборния дебат.

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Двамата имаха различия и по въпроса за отношенията между Илияна Йотова и Румен Радев. „Не мисля, че тя ще се страхува да каже на Радев какво точно мисли в очите му. Те са били в екип“, заяви Папазов.

Хампарцумян постави акцент върху геополитическата ориентация на България и необходимостта от баланс във властта. „Мисля, че системно се подценява ролята на геополитическата ориентация на България напоследък. Правим грешки. Затова от тази гледна точка е важно да има контрабаланс на действията на правителството. За мен е важно да има противопоставяне на идеи, възможности и власт“, каза Хампарцумян.

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Редактор: Дарина Методиева