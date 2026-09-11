Роботакситата се смятат за бъдещето на градския транспорт, но тесните улици, строгите правила и опасенията за безопасността превръщат Европа в трудна среда за самоуправляващите се автомобили.

Берлински стартъп разработва автономни автомобили, оборудвани с камери, сензори и бордови компютри, монтирани върху покрива. Компанията вече има разрешение за напълно автономно движение по улиците на Естония, но засега човешкият контрол все още е необходим.

Автомобилът сам поема управлението, докато пътникът може да се отпусне или да работи на задната седалка. От май това вече е законно в Естония. Зад технологията стои изкуственият интелект.

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Германският стартъп Bliq е разработил системата. Автомобилите трябва да бъдат доставени в Естония по-късно тази година. Подходът на компанията се различава от този на операторите на автономни таксита като американската Waymo.

„Ние не създаваме роботаксита. Технологията е по-скоро за лично ползване – нещо като личен шофьор, но без шофьор. Същото важи и за бизнес клиентите, които могат да използват автомобилите в собствените си корпоративни автопаркове“, казва Джулиан Глааб, съосновател и главен изпълнителен директор на Bliq.

Центърът за управление с изкуствен интелект не се намира в купето на автомобила, а е монтиран върху покрива му и може да бъде интегриран почти във всеки съвременен автомобил.

„Имаме няколко сензора на покрива – основно камери и светлинни сензори. Наскоро добавихме и компютър, който обработва цялата информация. Тези компоненти обработват сигналите, които след това се изпращат към автомобила, за да го управляват“, споделя Александър Лудвиг, инженер по дизайна в Bliq.

Джулиан Глааб и Тьорген Хаушилд са основателите на Bliq. Преди това двамата са работили във Volkswagen. Сега разработват собствен софтуер и хардуер за автономно управление на автомобили.

В системата са интегрирани няколко модела изкуствен интелект, които комуникират и координират действията си. Засега обаче човешката намеса все още е необходима. Служители наблюдават движението от разстояние и могат да поемат управлението, когато автомобилът не знае как да реагира.

Това може да се случи например при строителни дейности или когато светофарите не работят. На тестово трасе край Талин автомобилите са изпробвани в различни опасни ситуации. Според компанията системата вече реагира по-бързо, а времето за реакция е значително подобрено.

„Това определено беше голямо предизвикателство. Беше необходима сериозна работа по разработването на системата, за да направим алгоритмите достатъчно бързи и да оптимизираме тези процеси“, обяснява Джулиан.

В Естония бизнесът на Bliq се ръководи от Ерик Сафонов. Един от потенциалните клиенти е основателят на почистваща компания в Талин.

„Готино е. Готино е, че мога да върша работата си, докато пътувам“, споделя Влад Белополски, основател на Wiseclean.

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Влад Белополски планира да използва автономните автомобили, за да превозва служителите на почистващата компания до домовете на клиентите и обратно. Целта е да отпадне необходимостта от използването на конвенционални автомобили.

„Bliq ни дава възможност да разрастваме бизнеса си, без да увеличаваме активите си. Освен това помага да се постигне равнопоставеност между служителите. Почистващите работници няма да имат нужда от собствен автомобил“, коментира още той.

От Bliq смятат, че технологията може да бъде полезна не само за бизнеса, но и за семействата.

„Например децата могат да бъдат закарани до училище, а съпругата – до работа. Така едно семейство може да използва един автомобил за различни цели. След това колата може сама да се върне в гаража“, казва Ерик Сафонов.

Засега автомобилите на Bliq все още не могат да се движат навсякъде без човек в тях. От стартъпа очакват да получат разрешение за напълно автономно движение в рамките на няколко седмици.

От Bliq казват, че водят разговори за възможността автомобилите им да бъдат пуснати и по пътищата на Германия.

Редактор: Георги Иванов