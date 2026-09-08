Технологиите на бъдещето са във фокуса на международното технологично изложение „Ай Еф Ей” в Берлин. Сред атракциите тази година са хуманоидни роботи, устройства с изкуствен интелект и дори роботизирани панди, създадени да оказват емоционална подкрепа на своите собственици.

Посетителите могат да видят и смарт устройства, които следят обстановката около потребителя, виртуално пробват дрехи и определят подходящия размер. Някои разказват интерактивни истории на деца и дори приготвят храна.

Българската художничка TEON представи творчеството си на 61-вото Венецианско биенале

Изложението в германската столица се провежда ежегодно от 1924 година насам, като съвременните му издания показват как изкуственият интелект навлиза все по-бързо в ежедневието на хората.

Редактор: Мария Барабашка