Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори и „Нет Инфо“ се обявиха срещу предложените нови промени в Закона за хазарта, които предвиждат допълнително ограничаване на рекламата на хазартни игри.

Предложенията са включени в два законопроекта, внесени от представители на „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“. Мотивите - подобни промени не бива да бъдат приемани без задълбочена оценка на въздействието, експертен дебат и консултации със засегнатите страни, както и в условия на предизборна кампания.

АБРО и „Нет Инфо“ с позиции срещу новите промени в Закона за хазарта

От Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори предупреждават, че предложенията в Закона за хазарта са прекомерни, недостатъчно обосновани и без оценка дали ограниченията, въведени само преди две години, са дали очаквания резултат.

„Нашият призив е тези промени да не се правят в хода на предизборна кампания - ние разбираме, че има фокус върху обществено значими теми по време на предизборна кампания, но тук е необходимо експертно и внимателно да се подходи при обсъждането на тези теми“, заяви изпълнителният директор на АБРО Анна Танова.

От Асоциацията посочват, че в така предложеното законодателство има редица пропуски.

„По този начин, с такова изчерпателно изреждане, включително и други възможни случаи, не може да се отрази и новина, която съдържа информация за хазартен оператор, защото може да попадне в забранителния списък на реклама по тази широка дефиниция“, обясни Танова.

„Друго, което не е съобразено, е дали българският регулатор има правомощия да упражнява контрол върху чужди платформи, които оперират по друга юрисдикция, в какви граници може изобщо тези правомощия да бъдат упражнявани ефективно, как може да се следи за изпълнението на тези разпоредби“, допълни тя.

В позиция „Нет Инфо“ призовават промените да бъдат подложени на широко обществено обсъждане и да не се приемат инцидентно и в условията на предизборна кампания.

„Считаме, че защитата на обществения интерес следва да се осъществява чрез балансирани, пропорционални и основани на доказателства законодателни решения. Предложението за такава мащабна забрана на рекламата на хазартни игри не е придружено с необходимия анализ на въздействието и обществено обсъждане със засегнати страни. То поставя въпроси относно съответствието си с принципите на правовата държава, доброто законотворчество и пропорционалността на законодателната намеса, като същевременно създава риск от сериозни отрицателни последици за медийната среда, спорта, културата, държавния бюджет и ефективността на регулацията“, се съощбава в позицията.

За сериозен негативен икономически ефект от законодателните промени предупреждават и от спортните среди.

„Лично ние като спортна организация, това за нас е много голям проблем. Казвам го съвсем откровено. Ние ще загубим няколко стотин хиляди евро на година, които няма откъде да ги компенсираме“, заяви президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

„Аз онзи ден си говорих и с министъра на спорта. Ако това стане факт, абсолютно всички тези клубове и федерации - те ще започнат да отиват при министъра на спорта: „Дайте ни пари““, допълни той.