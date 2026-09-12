От традиционните вкусове на българската трапеза до магията на автентичния фолклор – Харманли отново се превръща в притегателен център за пазителите на родните традиции. В продължение на два дни градът е домакин на фестивала „На хармана“, който събира стотици занаятчии, самодейци и майстори готвачи.

„Това е деветото издание на фестивала. Тази година мащабите са доста по-големи – имаме 160 шатри с участници. Имаме и представяния на сцена. Основният ни замисъл е да се върнем към корените си“, разказа организаторът Катя Стоянова.

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Посетителите могат да се докоснат до различни български занаяти, традиционни рецепти и фолклорни обичаи.

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