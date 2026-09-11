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Събитието ще се проведе в парк "Хиподрума" в София на 16 и 17 септември
Как се ражда един артистичен глас и какво му е нужно, за да стигне от първата идея до истинската сцена? MustArt Fest превръща София в открито пространство за среща между млади автори в киното и музиката, публика и професионалисти, готови да дадат шанс на новото. За инициативата разказаха програмният директор "Филмова програма" Девина Василева и програмен директор "Музикална програма" Виктор Ангелов в ефира на "Социална мрежа".
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Василева каза, че събитието ще се проведе в София, в парк "Хиподрума" на 16 и 17 септември.
Ангелов обясни, че освен младите таланти, във фестивала ще участват Орлин Павлов, Мона, Стефан Вълдобрев, които са част от музикалното жури. В киножурито представители са Виктор Чучков, Боряна Братоева, Станислава Айви.
Условията са участниците да бъдат до 35-годишна музика, проектът да е творчески и други.
Наградата е пълна техническа подкрепа за победителите.
Целия разговор гледейте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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