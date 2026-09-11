На 11 септември 2001 г. 19 членове на терористичната организация „Ал Кайда“ отвличат четири пътнически самолета. Единият самолет се врязва в Пентагона, а други два – в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк. И двете сгради се срутват. Четвъртият самолет се разбива в поле в Пенсилвания, след като пътниците на борда оказват съпротива на похитителите.

Полет 93 на „Юнайтед Еърлайнс“ е последният отвлечен полет в хронологията на събитията. Пътниците са напълно наясно какво се случва в Ню Йорк и Вашингтон и разбират, че те вероятно са следващата цел. В последен отчаян опит да си върнат контрола над самолета между похитителите и пътниците започва борба. Самолетът се накланя рязко надолу и се разбива в поле в Пенсилвания.

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Трагедията от този ден и мащабът ѝ са толкова огромни, че самата катастрофа на полет 93 често остава на заден план, освен когато се говори за героичната съпротива на пътниците и екипажа. Всичко това обаче лесно би могло да се развие по съвсем различен начин, ако четвъртият самолет беше достигнал своята предполагаема цел.

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► Към какво са се стремили атентаторите?

Смята се, че „Юнайтед 93“ също е имал набелязана цел във Вашингтон. Всеки от четирите отвлечени самолета е бил използван като оръжие срещу символични за САЩ обекти – кулите близнаци на Световния търговски център, превърнали се в символ на американската икономическа мощ, Пентагона - централата на Министерството на отбраната на САЩ и символ на американската военна мощ, както и още една сграда във Вашингтон, която в крайна сметка остава непокътната.

Затова възниква въпросът: какво би станало в една алтернативна реалност, ако „Юнайтед 93“ не беше превзет от пътниците? Какво щеше да се случи, ако действително беше достигнал и се беше разбил в набелязаната си цел? И коя всъщност е била тя?

► Графикът на полетите

Четирите самолета, избрани за отвличане, имат едно общо нещо - всички трябва да излетят от летищата си около 8:00 часа сутринта.

Двата самолета, които се врязват в кулите близнаци - полет 11 и полет 175 - излитат от международното летище „Лоугън“ в Бостън. Полет 11 излита точно в 8:00 часа без закъснение. Той е и първият самолет, който е отвлечен. „Юнайтед 175“ има леко закъснение и излита в 8:14 часа. По същото време полет 11 прекратява комуникацията с наземния контрол.

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Полет 77 трябва да излети от летище „Вашингтон-Дълес“ във Вирджиния в 8:10 часа, но има закъснение и излита в 8:20 часа. Тъй като полет 11 е единственият самолет, който излита точно по график, той е и първият, който достига целта си - Северната кула в 8:46 часа. След него полет 175 се врязва в Южната кула в 9:03 часа, а около 40 минути по-късно - в 9:37 часа - полет 77 се врязва в Пентагона.

При полет 93 ситуацията е различна.

Докато останалите самолети вече са излетели и са били отвлечени, „Юнайтед 93“ все още се намира на международното летище „Нюарк“ в Ню Джърси заради натоварения въздушен трафик. Полет 93 излита едва в 8:42 часа - приблизително по същото време, когато полет 11 се врязва в Северната кула.

Заради това закъснение самолетът е отвлечен чак в 9:28 часа - около 30 минути след като Южната кула вече е била ударена.

Елементът на изненадата е изгубен, тъй като междувременно става известно за останалите отвличания. Пътниците и екипажът вече са напълно наясно какво възнамеряват да направят терористите и предприемат действия. Полет 93 така и не достига целта си и се разбива в поле край Шанксвил.

► Ами ако полет 93 беше излетял навреме?

На фона на тази информация възниква един въпрос: какво би станало, ако полет 93 беше излетял навреме като останалите?

В този случай полет 11 е отвлечен 14 минути след излитането, а полети 175 и 77 - около 30 минути след излитането си. Полет 93 отново е по-бавен - той е отвлечен приблизително 45 минути след излитането.

Полет 93 след това променя курса си, докато полет 77 е отвлечен, а когато Южната кула е ударена, самолетът вече се намира над Пенсилвания. До 9:10 часа той вече е преминал над полето, в което в действителност се разбива.

Тъй като полет 93 излита точно навреме, пътниците никога не предприемат бунт, защото не знаят какво се случва. И така, около 9:30 часа полет 93 се врязва в сградата на Капитолия или в Белия дом. Седем минути по-късно полет 77 се врязва в Пентагона.

► Потенциална цел: Капитолият

Според редица анализатори предполагаемата цел на полет 93 е била сградата на Капитолия – седалището на федералната законодателна власт. Масивният купол на сградата я превръща в лесна мишена, която се забелязва от километри.

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Капитолият изобщо не е евакуиран преди удара по Пентагона. Всъщност Вашингтон започва да реагира едва след като полет 77 се врязва в Пентагона.

Ако приемем, че в 9:30 часа полет 93 се врязва в сградата на Капитолия на САЩ, то ударът би унищожил ротондата - най-лесната част от сградата за поразяване - а куполът се срутва. В този случай куполът би унищожил централната част на сградата, където вероятно биха били и повечето жертви.

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Разпределението на сградата показва, че двете камари на Конгреса се намират в противоположните ѝ краища. Ако ротондата се срути, същинската законодателна част на правителството може да остане невредима. Вероятно по-голямата част от жертвите биха били сред туристите, служителите в централната част на сградата и екскурзоводите.

Въпреки че броят на загиналите вероятно би бил по-малък, а прякото въздействие върху законодателната дейност - ограничено, символиката на разрушения Капитолий би се превърнала в символ на една нова Америка.

► Потенциална цел: Белият дом

Дори ако една от тези две сгради бъде ударена, броят на жертвите би бил сравнително малък, тъй като Белият дом е евакуиран непосредствено след удара по Южната кула. Това обаче се оказва само отчасти вярно.

Евакуацията, разпоредена около 9:20 часа, всъщност е доста хаотична и непълна. Едва след удара по Пентагона агентите на Сикрет сървис започват да крещят на хората да напуснат сградата. Дори ако полет 93 беше отвлечен 45 минути след излитането, той щеше да бъде първият самолет, достигнал Вашингтон, вместо полет 77. Сикрет сървис щеше да бъде нащрек и да има предварително предупреждение, но само с няколко минути.

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В 9:30 часа полет 93 би врязъл в Белия дом, докато закъснялата евакуация все още продължава. Това се предполага за малко вероятен сценарий, тък като малките размери на сградата биха затруднили атентаторите. Друг фактор е, че президентът не е бил в зданието по това време.

Предвид малките размери в сравнение със самолета, Белият дом би бил унищожен до основи. Повечето жертви биха били вътре в сградата, но много хора щяха да се намират и на южната морава.

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Тогавашният вицепрезидент Дик Чейни и други високопоставени представители на изпълнителната власт, които се намират в Белия дом този ден, само няколко минути по-рано щяха да бъдат евакуирани в подземен бункер.

Това не би било само човешка трагедия. Би бил унищожен и символът на американското президентство.

Унищожаването на Белия дом или Капитолия можеше да се превърне в най-значимото събитие на 11 септември. То би показало колко различна вече е Америка.

Правителството щеше да замени загубените хора и в крайна сметка да продължи да функционира. Но духът на тази власт щеше да бъде драстично променен - дори в сравнение с действителната история.

Представете си всичко, което се случва след 11 септември, но в още по-крайна форма.

Днес обаче виждаме Капитолия и Белия дом. Те все още стоят. Просто защото едно летище е закъсняло с 40 минути.

На 11 септември от 16:10 ч. зрителите на NOVA NEWS ще могат да проследят специалното студио „ИСТОРИЯТА: 25 години след 11/09“ с водещ Любо Огнянов. Веднага след това, от 17:00 ч., ще бъде излъченa премиерата на документалния филм „11 септември: Денят, който промени света“.

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Редактор: Георги Иванов