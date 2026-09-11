"Всяка нова година идва с очаквания, надежди и цветове – дали ще изберем тъмната или светлата част на палитрата, зависи от нас. Аз избирам светлата, избирам надеждата, така необходима в трудния, изпълнен с конфликти свят, в който се сблъскаха държави с държави, общества с общества. Няма оправдание за сълзите в очите на майките, за прекършеното бъдеще на децата ни". Това заяви президентът Илияна Йотова на отбелязването в Софийската синагога на Рош Ашана – еврейската Нова година.

"Огромната ни отговорност и дълг е да върнем мира и справедливостта в света заради нашите деца. Защото те искат сигурност и спокойствие, за да развиват талантите си и да градят бъдещето си", подчерта Илияна Йотова.

Снимка: Президентството

Държавният глава посочи, че все още продължава битката с тъмните сенки от миналото, които разделят хората на верска и етническа основа. „Това е недопустимо. Ние сме по-силни и ще дадем решителен отпор, за да не се връщат зловещите периоди от историята“, заяви Илияна Йотова.

Президентът изтъкна, че България е светлият пример за държава и народ, които не делят хората по вяра и етнос. „От векове живеем заедно – заедно сме на празници, заедно сме в делниците, когато имаме трудности, знаем, че можем да разчитаме един на друг“, каза тя.

Приветствието си държавният глава завърши с традиционното пожелание за еврейската Нова година – Нека вашето име бъде записано в книгата на живота. „Нека записваме имената си с добро, защото доброто се ражда само от добро“, призова Йотова.

Редактор: Дарина Методиева