Ученик рани с остър предмет друг ученик и служителка в училище в Загреб. Инцидентът е станал към 8.00 ч. местно време в петък в Електростроителното училище в хърватската столица. Пострадалите са откарани в болница.



Министерството на здравеопазването съобщи, че при детето са установени по-дълбоки прорезни рани, заради които е необходима операция. Служителката е с множество повърхностни прободни рани. И двамата са в стабилно състояние.

Стрелба пред сградата на правителството в Загреб (СНИМКА)

Ученикът, който е нанесъл раните, е под полицейски надзор. Полицията извършва оглед на мястото и разследва случая.

Според неофициална информация и двамата ученици са на 15 години. По данни на хърватския портал "Индекс" нападателят носел скиорска маска, покриваща главата и лицето, и бил въоръжен с нож. Според разкази на ученици той нападнал своя връстник, а чистачката опитала да се намеси, след което и тя била намушкана.

По неофициална информация двамата ученици се скарали предишния ден и заподозреният отправил заплаха към другия ученик. Полицията все още не е потвърдила тази информация.

Дете загина при нападение с нож в хърватско училище, има ранени (ВИДЕО)

След инцидента учениците в цялото училище били освободени от занятия и изпратени по домовете си. В училището е изпратен кризисен екип от Образователното министерство, който ще окаже психологическа подкрепа на учениците и персонала. На място пристигнал и кметът на Загреб Томислав Томашевич.

Редактор: Ивета Костадинова