Полицейски служител е бил ранен в престрелка на загребския площад "Свети Марко" тази сутрин, съобщи агенция Хина, позовавайки се на полицията. Нейният говорител Марина Мандич потвърди, че полицейският служител е бил ранен към 8 часа сутринта и му се оказва медицинска помощ.

Извършителят е избягал и полицията го издирва в продължение на няколко часа. Той е бил открит мъртъв – вероятно се е самоубил.

