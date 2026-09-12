Когато става дума за TikTok, обикновено си представяме танци, забавни предизвикателства и кратки видеа от големия град. Но в село Дюлино група деца използват социалната мрежа с друга цел – да покажат, че животът на село може да бъде интересен, пълноценен и дори да се превърне в причина хората да се върнат към корените си. Профилът на младежите вече има над 10 хил. последователи и повече от 160 хил. харесвания в TikTok, а местните хора твърдят, че ефектът вече се усеща и извън интернет.

Идеята се заражда почти на шега - с няколко младежи и желанието им да покажат мястото, което наричат свой дом.

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Люсиян Хорозов е режисьор на видеата. Той споделя, че са искали да направят профил на селото в социалната мрежа и да покажат, че то е чисто и живописно. А Росен Гочев допълва, че така то ще се оживи и повече хора ще знаят за него. Люсиян подчертава, че с видеата разказват как живеят хората в Дюлино, какви са традициите и ежедневието. Виктория Гочева пък споделя, че селото може да научи човека на много неща, на които градът не би могъл.

Зад всяко видео стоят часове снимки, монтаж и много внимание върху детайлите. Старят се да са направени добре. А резултатът успява да изненада дори самите тях, още с първото публикувано видео. Сашо Стефанов разказва, че още първото клипче е събрало над 10 хиляди лайка.

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И така от едно видео следват още десетки. А с тях идват и хиляди фенове, които за първи път, макар и онлайн, надникват в живота на Дюлино. Люсиян споделя, че коментарите са хиляди и са много положителни.



А местните хора твърдят, че ефектът вече се усеща и извън интернет. Люсиян допълва, че вече има запитвания за къщи за продан в селото. "Видяха чрез ток какво е живописно, какво може да им предложим. Много хора се връщат по родните си места. В момента в селото ни почти няма празна къща", разказва още той.



Сега младежите продължават със следващите си идеи, за да покажат още от живота в Дюлино.А който иска да види селото на живо, скоро ще има и повод - на 19 септември се провежда панаира в селото.



Повече гледайте във видеото.