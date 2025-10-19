-
-
-
-
-
-
Вижте историята на двама души, които се отказаха от живота в големия град
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с младо семейство, което избра живота на село. Михаела и Денис Галенкови създават сами творческо ателие близо до Сопот.
„Да хванеш гората”: От европейските университети до цех за сладко и мармалад (ВИДЕО)
„Татко казваше учи, за да не пасеш овце, както дядо ти. Обаче дядо ми изглеждаше много по-щастлив на село с овцете, отколкото баща ми. И ето ме сега дойдох и аз от големия град. Мисля че направих добър избор”, сподели Михаела.
Цялата история на семейството гледайте във видеото.
