Европейската комисия одобри отпускането на 6,1 млрд. евро за укрепване на отбранителните способности на Украйна. Средствата ще могат да бъдат използвани за закупуване на безпилотни апарати и ракети PAC-3 за противовъздушните системи Patriot. Това съобщи в Брюксел еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс

Финансирането е част от заемния механизъм за Украйна на обща стойност 90 млрд. евро. Паралелно с одобрения пакет Европейската комисия обработва искания за изплащането на следващи 4,3 млрд. евро.

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„Днес Комисията официално одобри отпускането на 6,1 милиарда евро за дронове и ракети за противовъздушната отбрана на Украйна като част от заема в подкрепа на Украйна“, заяви Кубилюс.

По думите му решението дава официална възможност на Киев да използва европейското финансиране и за придобиване на американските ракети PAC-3, предназначени за системите Patriot.

За да бъде ускорено снабдяването с необходимото въоръжение, в пакета са предвидени пет изключения от стандартните правила за допустимост. Три от тях се отнасят до произведени в Украйна дронове и техни компоненти, а останалите две позволяват финансиране на американско военно оборудване, включително ракетите PAC-3.

Кубилюс съобщи още, че целият ресурс от 28,3 млрд. евро, предвиден през тази година за отбранителните нужди на Украйна по заемния механизъм, вече е договорен.

Европейската комисия в момента разглежда документи за изплащането на още 4,3 млрд. евро. Това ще бъде следващият транш, след като до момента вече са преведени 8,3 млрд. евро, посочи еврокомисарят.

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Решението е част от поредица действия на ЕС за финансиране на украинската отбрана. Сред тях е предварително съгласувано придобиване на ракети за системите Patriot на стойност 3,2 млрд. евро, както и договореният на 24 август пакет за отбранителни покупки за 6,1 млрд. евро.

Според настоящите разчети до края на 2026 г. Киев трябва да получи близо 20 млрд. евро по отбранителната част на заемния механизъм. Очаква се допълнителни плащания да бъдат извършени през следващите седмици.

Отделно от средствата за отбрана ЕС осигурява финансова подкрепа и за украинския бюджет. На 30 юли Съветът на ЕС одобри актуализирания план за реформи по програмата Ukraine Facility, който предвижда 8,3 млрд. евро през 2026 г. за покриване на бюджетни нужди на страната

Редактор: Цветина Петкова