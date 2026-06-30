Европейската комисия съобщи, че отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна от общия заем в размер на 90 млрд. евро. Осигурените днес средства са първият транш по него и ще послужат основно за покупката на дронове, предаде кореспондент на БТА Николай Желязков.

От общата сума на заема 30 млрд. евро са предназначени за бюджетна помощ, а 60 млрд. евро ще подкрепят украинската отбрана през тази и следващата година. До края на 2026 г. ЕК планира да осигури на Киев 28,3 млрд. евро специално за отбранителния сектор. Със следващите плащания Украйна ще получи средства за осигуряване на боеприпаси, ракети и системи за противовъздушна отбрана.

ЕС отпуска нови близо 2,8 млрд. евро за Украйна

В края на юни Комисията отпусна на страната 3,2 млрд. евро по програмата за макрофинансова помощ, като в следващите дни се очакват и допълнителни преводи.

От началото на руското военно нападение Европейският съюз е предоставил обща подкрепа на Украйна на стойност 211,3 млрд. евро. В тази сума влизат и 3,8 млрд. евро от лихвите по запорираното с европейските санкции руско имущество.

Редактор: Мария Барабашка