Голям горски пожар бушува в Централна Стара планина от вчера. Огънят е тръгнал от района на село Димовци, като няколко постройки са изгорели. Въпреки усилията на пожарникари и доброволци, пламъците са прехвърлили билото над селото и са навлезли високо в планината.

Над 70 пожарникари са били ангажирани с гасенето, а в борбата с огъня са се включили и два хеликоптера. През нощта пожарът се е разраснал, като фронтът му се е увеличил.

По предварителни данни засегнатата площ е над 1000 декара, но точният размер все още не може да бъде определен.

Снимка: Министерството на отбраната

Голям пожар в Старозагорско: Изгоряха къщи в Димовци, хеликоптери се включиха в гасенето (ВИДЕО+СНИМКИ)

Тази сутрин отново са изпратени екипи, които продължават опитите за овладяване на пожара. В гасенето отново се включиха два военни хеликоптера.

Видео: Министерството на отбраната

„Ситуацията е динамична и се променя ежечасно. Важното е, че успяхме да защитим село Димовци. Пожарът, преминавайки през две махали на селото, не опожари жилищни сгради“, заяви директорът на РСПБЗН – Стара Загорастарши комисар Стоян Колев.

По думите му теренът е труднодостъпен, а в по-ниската част растителността е силно обрасла, което допълнително затруднява гасенето. „Гасенето е трудно и се работи главно на ръка. Общо 110 души сме на терен. Задимяването беше доста сериозно“, допълни Колев.

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