В новия епизод на „Телеграфно подкастът“ гост от 10 000 километра разстояние – директно от Хонконг – е един от най-близките приятели на тиктокъра Стоян Колев – Георги Стоянов. Той е познат в социалните мрежи, най-вече в TikTok, с прякора „Стареца от планината“.

► Дисекция на случая

Задържането на популярния тиктокър Стоян Колев в Испания след бягството му от домашен арест се превърна в една от най-коментираните теми у нас. Докато институциите задействат процедурите по екстрадицията му, в публичното пространство остава по-големият въпрос – как един дигитален „филм“ стигна толкова далеч и кой всъщност държи режисьорския стол?

Георги Стоянов направи подробен и откровен анализ на случая. Според него казусът отдавна е надхвърлил личността на Стоян Колев и се е превърнал в огледало на обществото.

Задържаха Стоян Колев в Испания

► Арест под медийна лупа и бавна екстрадиция

Стоян Колев беше задържан във Валенсия, но отказът му от доброволно връщане удължава процедурата по екстрадиция, която може да отнеме между 60 и 90 дни.

Според Стоянов, въпреки разпространеното схващане за „вратички в закона“, големият медиен интерес прави избягването на правосъдието практически невъзможно. „Смятам, че няма как да му се размине заради медийното внимание. Когато по един случай има толкова голям обществен натиск, институциите започват да гледат под лупа кой какво прави и защо го прави“, казва ММА шампионът.

По думите му Стоян Колев страда от психично заболяване, за което самият той му е разказвал. Според Стоянов интернет аудиторията активно му е помогнала да влезе във въображаем „филм“, в който постепенно е загубил реална представа за границите на закона и морала. „Стоян загуби моралния си компас“, заяви Стоянов.

► Природата не търпи вакуум: Вината на зрителите

Основен акцент в разговора е обществената отговорност. Според Стоянов е лицемерно вината да се хвърля единствено върху инфлуенсърите, след като хиляди потребители ежедневно финансират и насърчават подобно съдържание за собствено забавление.

Според него арестът на един инфлуенсър няма да реши проблема с нискокачественото съдържание, защото търсенето на сеир остава. „Всеки вижда Ал Пачино в „Белязаният“, но тук говорим за интернет. Голяма вина имаме всички ние като зрители. Хората подбуждаха Стоян да продължава, вместо да го спират. Когато си изгубил моралния си компас и публиката е готова да плати – ще го виждаме. Мислите ли, че като хванат Стоян, всичко свършва? Не. Природата не търпи вакуум – когато има търсене, ще дойде друг“, каза Георги Стоянов.

► Разбиване на финансовите митове

В интервюто засегна и темата за предполагаемите „баснословни печалби“ в TikTok, за които от години се разказват различни версии. Твърденията на Стоян Колев за доходи от порядъка на 4000 евро на ден са определени от Стоянов като „абсолютна глупост“.

Според него българският пазар е твърде малък, за да генерира подобни суми само от платформата. Приходите на подобни популярни лица се формират основно от директни преводи, реклами на продукти и индивидуални дарения от зрители.

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► Уличният морален компас и границите на насилието

Като човек от бойните спортове и бивш шампион на България по ММА, Георги Стоянов прави ясна разлика между отстояването на позиция и самоцелната агресия. Той призна, че му се е налагало да се бие и извън ринга, когато е трябвало да защити приятел или член на семейството си.

Случаят със Стоян Колев според Стоянов е поредният сигнал за проблемите с ценностите в дигиталната среда. Правосъдието трябва да следва своя път, но докато обществото продължава да гледа и финансира подобно съдържание, винаги ще се намират нови лица, които да заемат мястото му.

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Редактор: Дарина Методиева