Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно снощи във Валенсия, потвърдиха за NOVA от МВР. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес.

Арестът е извършен по време на едно от излъчванията на Стоян Колев на живо в социалните мрежи.

На 24 август Колев избяга, въпреки че е беше поставен под домашен арест. Мъжът е разследван за хулиганство.

Прокуратурата поиска постоянен арест за Стоян Колев, обявиха го за общодържавно издирване

Ден по-късно през социалните мрежи каза, че е в чужбина, но не уточни къде точно.

Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува тази сутрин пост, в който казва само: "Сезонът приключи преди GTA VI".