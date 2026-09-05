Стопкадър: NOVA
Това е станало тази нощ по време на едно от неговите излъчвания на живо в социалните мрежи
Инфлуенсърът Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно снощи във Валенсия, потвърдиха за NOVA от МВР. Испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес.
Арестът е извършен по време на едно от излъчванията на Стоян Колев на живо в социалните мрежи.
@stoyan.kolev.smg #stoyankolev #стоянколев ♬ оригинален звук - Стоян Колев
На 24 август Колев избяга, въпреки че е беше поставен под домашен арест. Мъжът е разследван за хулиганство.
Прокуратурата поиска постоянен арест за Стоян Колев, обявиха го за общодържавно издирване
Ден по-късно през социалните мрежи каза, че е в чужбина, но не уточни къде точно.
Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува тази сутрин пост, в който казва само: "Сезонът приключи преди GTA VI".
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