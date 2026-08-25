Районната прокуратура в Пазарджик поиска по-тежка мярка за неотклонение за 39-годишния Стоян Колев, след като той напусна жилището, в което изтърпяваше домашен арест, и беше обявен за общодържавно издирване.

Държавното обвинение е внесло в Районния съд предложение домашният арест да бъде заменен със „задържане под стража“. Съдът ще разгледа искането на 26 август, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

Стоян Колев твърди, че е в чужбина, МВР разследва защо гривната му е без проследяващо устройство

Днес издирваният от полицията в Бургас Стоян Колев се появи в социалните мрежи с цигара и брадва, докато органите на реда продължават издирването му след бягството от домашен арест.В стори в Instagram той казва, че се намира в чужбина.

Както вече стана известно, на 24 август вечерта полицията в Бургас обяви, че издирва популярния в социалните мрежи тиктокър, който е разследван за хулиганство и е успял да напусне жилището си, въпреки наложената му мярка „домашен арест“.

Стоян Колев е пуснат под домашен арест

По информация от разследването около 15 часа в понеделник е постъпил сигнал от електронната гривна, поставена на крака на обвиняемия. След последвалите проверки е установено, че Колев е напуснал дома си и оттогава се издирва.

По случая по-рано се изказа и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който заяви, че има въпроси около устройството за електронно наблюдение. „Интересно е защо в гривната на този човек няма необходимото устройство за проследяване. Ние ще го намерим“, увери Демерджиев. Вътрешният министър подчерта още, че ще има промени в системата, ако се установи, че служители на МВР не са изпълнили задълженията си.

Полицейски патрул веднага е изпратен до адреса. При първата проверка служителите на реда установили, че Колев все още се намира в жилището си, а при втората е установена липсата му в жилището.

Припомняме, че на 12 август прокуратурата внесе обвинителен акт срещу 39-годишния Колев. Той е предаден на съд за две деяния за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред в условията на продължаващо престъпление.

Първото е за това, че на 16 юни на автомагистрала “Тракия“, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближавал се опасно до другите автомобили, присветвал с фарове и размахвал неогнестрелно оръжие - въздушна пушка.

Второто е за това, че на 19 юни в Пазарджик в сградата на Съдебната палата, след като му е взета мярка постоянен арест, в викал и използвал нецензурни изрази в присъствието на граждани и съдебни охранители.

Колев е предаден на съд и за това, че на 16 юни на магистрала „Тракия“, управлявал автомобил след употреба кокаин, установено чрез химико-токсикологично изследване.

На 16 юни той е шофирал на магистралата в гранична отсечка между София и Пазарджик - в посока от София към Бургас. Движел се е с висока скорост, приближавал се опасно близо до другите автомобили, присветвал с фарове, за да му освободят пътното платно за преминаване, като по този начин създавал опасност за движението. Той е размахал от люка на автомобила и пневматична пушка.

Повдигнаха две обвинения на Стоян Колев и удължиха ареста му

Няколко минути по-късно полицейските служители от ОД на МВР-Пазарджик спрели за проверка Колев. Тестът му е отчел положителен резултат за кокаин. Колев е дал и кръвна проба за анализ, като резултатите от химико-токсикологичното изследване са потвърдили, че е управлявал след употреба на кокаин. На задната седалка на автомобила е била открита и въздушната пушка.

На 17 юни на Колев са повдигнати обвинения и той е бил задържан за срок до 72 часа. На 19 юни прокуратурата е внесла искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Същият ден при излизане от съдебната зала обвиняемият е викал и е използвал обидни и нецензурни изрази в присъствието на граждани и служители на съдебната охрана. На Колев бе наложена мярка „домашен арест“. Делото бе внесено за разглеждане в Районен съд-Пазарджик.

Редактор: Цветина Петкова