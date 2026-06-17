Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния Стоян Колев, станал популярен в социалните мрежи. Причината е сигнал, че на автомагистрала „Тракия“ автоматично оръжие се показвало от люка на движещ се автомобил. Впоследствие той даде положителна проба за кокаин.

Според разследващите на 16 юни Колев е шофирал лек автомобил по магистралата в посока Бургас и е извършил действия, които грубо нарушават обществения ред. По данни на прокуратурата мъжът е карал агресивно, а през люка на автомобила показвал пневматична пушка.

Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО+СНИМКА)

Срещу него е повдигнато и второ обвинение - за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. Според резултатите от полевия тест водачът е бил зад волана след употреба на кокаин.

Сигналът е подаден на телефон 112 от граждани, които съобщили, че автомобил криволичи по платното в района на община Септември. Свидетели посочили още, че от люка на колата се вижда оръжие.

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Малко по-късно автомобилът бил спрян от полицейски екип на Областната дирекция на МВР в Пазарджик. При проверката униформените установили, че оръжието е пневматична пушка. Извършен е и тест за наркотици, който отчел положителен резултат за кокаин. Стоян Колев дал кръвна проба за допълнителен лабораторен анализ. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Разследването по случая продължава.

Редактор: Цветина Петкова