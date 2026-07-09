"Според нас от КТ "Подкрепа" този бюджет си поставя съвсем различни цели, в сравнение с предишния. Ние сме определили три линии - имаме рязко повишаване на капиталовите програми, рязко замразяване с всичко за хората (заплати, осигуровки) и не виждаме нови политики. Това е бюджет на инерцията", каза главният икономист на КТ "Подкрепа" Атанас Кацарчев в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"5,7% дефицит не изглежда добре. Има възможност това да бъде нормализирано през въображението на финансистите. Всяка една от федерациите на КТ „Подкрепа” прави вътрешни проучвания. През есента хората са настроени да правят големи протести. Ще преглътнем каквото ни предлагат тази година, но за следващата искаме изправяне. Стандартът на хората пада", добави той.

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"Тук идва въпросът по какъв начин са замразени социалните плащания. Ние даваме повече, но държавата не ни връща адекватно. По отношения на Закона за семейните помощи, всичко е замразено. Плюс е, че ще имаме бюджет - вдигат се минималните осигурителни прагове. Има няколко положителни неща, но всичко за хората е замразено", уточни още Кацарчев.

Той обясни, че предложения за висшето и средното образование също притесняват хората, заради замразяването на учителските заплати. "Швейцарското правило за образуване на пенсиите облагодетелства бюджета. Притеснява ни също, че ще бъдат суспендирани всички колективни трудови договори", заяви експертът.

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Редактор: Никола Тунев