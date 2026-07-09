Какво бихме пожертвали, за да получим още един ден живот? А как би се променил светът, ако изчезнат не само котките, но и телефоните или други привидно незаменими неща? Именно тези въпроси поставя японският писател Генки Кавамура в романа „Ако котките изчезнат от света“, представен в ефира на предаването „Социална мрежа“ от редактора в издателство „Колибри“ Десислава Желева.

По думите на Желева книгата поставя философски въпроси за живота, загубата и цената на времето. Сюжетът проследява млад мъж с тежка диагноза, който получава необичайно предложение от дявола - да удължи живота си с по един ден срещу изчезването на различни неща от света.

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„Всеки ден той избира по едно нещо, което да изчезне завинаги, а светът трябва да се справи с тази липса. Така постепенно осъзнава колко важни са дори на пръв поглед малките неща“, обясни Желева. Според редактора книгата не е мрачна, въпреки темата за смъртта. „Тя е написана с много чувство за хумор и носи онова типично японско спокойствие към живота и смъртта. Всички сме свързани и изчезването на едно нещо променя целия свят - независимо дали става дума за човек, котка или предмет“, каза Желева.

Желева изрази признателност към поетесата Надежда Захариева. В четвъртък дойде новината за смъртта на авторката, оставила след себе си десетки стихосбирки и текстове на едни от най-обичаните български песни. „Влиянието ѝ върху българската поезия е безспорно, огромно и като поетеса, и като автор на едни от най-хубавите текстове на български песни“, каза Желева.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова