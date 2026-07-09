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На какви промени в Изборния кодекс залагат от "Продължаваме промяната"?
Надявам се НС да даде достатъчно време за предложения, които да изчистят иначе добрите идеи, коментира Ваня Нушева
Ще изсветлят ли процеса поредните предложения за промени в Изборния кодекс? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” Ваня Нушева, преподавател по политически науки в софийски университет и експерт по изборен процес.
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Според Нушева трябва много да се внимава и да се дава време. „Това е един от най-политическите закони. Той засяга правата и интересите на всички участници в изборния процес – и на политическите партии, и на обществото като цяло, и на институциите, които трябва да го прилагат. Надявам се Народното събрание да осигури достатъчно време сега, за да бъдат направени достатъчно предложения, които да изчистят иначе добрите идеи, заложени в законопроектите”, каза Нушева.
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Тя припомни, че според международните стандарти, не е добре да се правят промени в изборен кодекс поне 6 месеца преди даден вот, а когато става въпрос за изключително съществени и ключови компоненти на изборния процес – дори една година.
„Когато прибързано се предлагат промени, е възможно да няма достатъчно време за дискусия и да не са разгледани всички детайли. Когато се извършват промени, особено по отношение на технологии, организация, правила и процедури, е възможно много малки, на пръв поглед дребни детайли, да не бъдат изчистени, да не бъдат взети предвид и това да се отрази на реализирането на някоя добра идея”, каза Нушева.
Според нея положително е, че се връща машинното гласуване във вида, в който беше предложено през 2021 г. „Най-важното е, че се връща пълната функционалност на машините – възможността да бъде генериран протокола с изборните резултати. Машините не трябва да се използват само като принтери”, каза Нушева.
Отбеляза обаче, че вече има и въпроси: „Ако има разминаване между броя на разписките и това, което е отчетено в паметта на машината – кои данни ще бъдат взети предвид? По какъв начин ще бъде сертифициран софтуерът? Всички тези въпроси очевидно трябва да бъдат подложени на дискусия и добре осмислени”.
„Надявам се народните представители да имат възможност спокойно и внимателно да разгледат всички тези въпроси и мнозинството да не подхожда с разбирането, че предложеното от него е единственото вярно и възможно решение. Надявам се също да бъдат взети предвид препоръките на експертите и на опозицията", каза Нушева.
Според нея по-внимателно трябва да се обсъди и въпросът за това кой проверява софтуера и кой сертифицира машините. Според нея не изглежда достатъчно добре обоснована идеята да бъдат ангажирани служители на МВР с този процес.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
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