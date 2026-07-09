Ще изсветлят ли процеса поредните предложения за промени в Изборния кодекс? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” Ваня Нушева, преподавател по политически науки в софийски университет и експерт по изборен процес.

Депутатите от правната комисия приеха промени в Изборния кодекс

Според Нушева трябва много да се внимава и да се дава време. „Това е един от най-политическите закони. Той засяга правата и интересите на всички участници в изборния процес – и на политическите партии, и на обществото като цяло, и на институциите, които трябва да го прилагат. Надявам се Народното събрание да осигури достатъчно време сега, за да бъдат направени достатъчно предложения, които да изчистят иначе добрите идеи, заложени в законопроектите”, каза Нушева.

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Тя припомни, че според международните стандарти, не е добре да се правят промени в изборен кодекс поне 6 месеца преди даден вот, а когато става въпрос за изключително съществени и ключови компоненти на изборния процес – дори една година.

„Когато прибързано се предлагат промени, е възможно да няма достатъчно време за дискусия и да не са разгледани всички детайли. Когато се извършват промени, особено по отношение на технологии, организация, правила и процедури, е възможно много малки, на пръв поглед дребни детайли, да не бъдат изчистени, да не бъдат взети предвид и това да се отрази на реализирането на някоя добра идея”, каза Нушева.

Според нея положително е, че се връща машинното гласуване във вида, в който беше предложено през 2021 г. „Най-важното е, че се връща пълната функционалност на машините – възможността да бъде генериран протокола с изборните резултати. Машините не трябва да се използват само като принтери”, каза Нушева.

Отбеляза обаче, че вече има и въпроси: „Ако има разминаване между броя на разписките и това, което е отчетено в паметта на машината – кои данни ще бъдат взети предвид? По какъв начин ще бъде сертифициран софтуерът? Всички тези въпроси очевидно трябва да бъдат подложени на дискусия и добре осмислени”.

„Надявам се народните представители да имат възможност спокойно и внимателно да разгледат всички тези въпроси и мнозинството да не подхожда с разбирането, че предложеното от него е единственото вярно и възможно решение. Надявам се също да бъдат взети предвид препоръките на експертите и на опозицията", каза Нушева.

Според нея по-внимателно трябва да се обсъди и въпросът за това кой проверява софтуера и кой сертифицира машините. Според нея не изглежда достатъчно добре обоснована идеята да бъдат ангажирани служители на МВР с този процес.

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Редактор: Ина Григорова