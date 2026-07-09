Летните вируси и хранителните инфекции са сред най-честите здравословни проблеми през горещите месеци, като у нас се отчита увеличение при част от тях, а също така се увеличава и рискът от салмонелоза, „която е типична през летните месеци”, Това коментира директорът на Националния център по заразни и паразитни болезнии проф. Ива Христова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите на Христова от началото на годината общо у нас са регистрирани към 2400 случая на гастроентерити и ентероколити. През последните седмици се отчита рязко повишение на случаите, които се регистрират на седмична база. Така например през последната седмица има общо над 240 случая спрямо 170 за предишната седмица, което е увеличение с около 30%. „Това е очаквано, разбира се, сега е сезонът именно на тези заболявания”, коментира директорът на НЦЗПБ. Една голяма част от случаите остават с неизяснен етиологичен спектър, допълни специалистът.

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Според специалиста се наблюдава повишаване на салмонелозите, които са сред най-честите летни инфекции. „Тук трябва да имаме предвид, че източникът е от една страна болният човек, който замърсява повърхности и ние съответно се замърсяваме чрез тях, така че донякъде болест на мръсните ръце, но донякъде салмонели се съдържат в продукти от животински произход”, обясни проф. Ива Христова. Тя допълни, че когато те не са достатъчно термично обработени, можем да се разболеем, като се визират както меса, така яйца, а дори и млечни продукти.

„Трябва да спазваме много силно личната хигиена, хигиената на ръцете най-вече, да не пипаме лицето си с мръсни ръце, да не поемаме нищо в устата си с мръсни ръце”, съветва директорът на НЦЗПБ.

По отношение на търсенето на лекарска помощ, при децата се реагира по-бързо, съветва проф. Христова. „Буквално 24 часа, ако детето повръща или е със силна диария, то отпада, заради дехидратацията и може да се стигне до сериозни усложнения, така че при него търсим помощ буквално до 24-тия час”, категорична е проф. Ива Христова.

Директорът на НЦЗПБ уточнява, че пробиотикът няма да помогне при заразяване с достатъчно висока инфекциозна доза. „От нас, от нашите хигиенни навици зависи нашето здраве и второ – начинът, по който си приготвяме храната, да е термично обработена”, обобщава тя.

Европейските здравни власти съобщават и за над 100 заболели от салмонелоза в 14 европейски държави след консумация на нудли от една и съща марка. По този повод Българската агенция по безопасност на храните информира, че не е получавала сигнали за опасни партиди нудли и към момента няма данни те да са в търговската мрежа у нас.

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