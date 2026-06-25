Туристическият сектор в Европа следи с нарастващо безпокойство разпространението на опасни бактерии от рода Vibrio, известни в медиите като „месоядни“ или „човекоядещи“ бактерии. Експерти предупреждават, че климатичните промени и затоплянето на морските води създават все по-благоприятни условия за развитието им, включително в части от Средиземно море.

Става въпрос най-вече за бактерията Vibrio vulnificus - микроорганизъм, който естествено обитава топли крайбрежни води с по-ниска соленост, особено в райони, където реки се вливат в морето. При определени условия тя може да предизвика тежки инфекции, а в редки случаи и животозастрашаващи усложнения.

Как да се предпазим от летни вируси и опасни бактерии по морето

Според Европейския орган за безопасност на храните вибрионите са „водни бактерии, които могат да бъдат открити в морските дарове“, а някои техни щамове причиняват заболявания, вариращи от гастроентерит до сериозни инфекции на кръвта и меките тъкани.

През последните години учените наблюдават разширяване на зоните, в които бактериите могат да оцелеят и да се размножават. Причината е покачването на температурите на морската вода, което се отчита в почти всички европейски крайбрежни региони.

„Разпространението на вибрионите в Европа вероятно ще нараства вследствие на изменението на климата и по-честите морски горещи вълни“, предупреждават от органа за безопасност.

Особено внимание привлича Средиземноморието, което се затопля с по-бързи темпове от средните за света. Според експерти регионът все по-често се превръща в пример за последствията от глобалното затопляне.

Притесненията не са само теоретични. В последните месеци местни власти в Испания временно ограничиха достъпа до отделни плажове след откриване на повишени концентрации на опасни бактерии във водата. Подобни случаи насочиха вниманието към потенциалния риск за туристите през летния сезон.

Ръст на случаите на салмонела и чревни инфекции по морето

Експертите подчертават, че не става дума за непосредствена заплаха за масовия туризъм. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията определя случаите на вибрионни инфекции като сравнително редки.

Заразяването обикновено става по два начина - чрез консумация на сурови или недостатъчно термично обработени морски дарове, особено стриди, или чрез проникване на бактерията през открити рани при контакт с морска вода.

„При Vibrio няма опасност от предаване от човек на човек. Най-уязвими са хората с отслабена имунна система, чернодробни заболявания, диабет или други хронични здравословни проблеми“, посочват здравни експерти.

Именно при такива пациенти Vibrio vulnificus може да предизвика некротизиращ фасциит – рядка, но изключително агресивна инфекция, която разрушава меките тъкани. Заради това заболяване бактерията получава и популярното название „човекоядец“.

Данните показват, че екстремно горещите лета могат значително да увеличат броя на случаите. По време на рекордните жеги в Европа през 2018 г. са регистрирани 445 случая на вибриоза – повече от три пъти над средните стойности за предходните години.

Ръст на случаите на салмонела и чревни инфекции по морето

Според учените тенденцията вероятно ще продължи. Очакванията са затоплящите се морета да разширят зоните, в които бактериите могат да се развиват, което ще наложи по-засилен мониторинг на крайбрежните води и морските продукти.

Засега здравните власти не препоръчват ограничения за пътувания или къпане, но съветват хората с открити рани да избягват контакт със съмнителни води, а любителите на морски дарове да консумират само добре обработени продукти.

Редактор: Цветина Петкова